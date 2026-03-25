25 марта, 17:00

Ушаков: США проинформировали РФ об итогах переговоров с Украиной во Флориде

Американская сторона проинформировала Россию об итогах переговоров Вашингтона и Киева, прошедших во Флориде в прошлую субботу, 21 марта. Об этом в беседе с журналистами сказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Они (США и Украина. – Прим. ред.) провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас", – сказал он журналистам.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявлял, что Лондон делает все возможное для продолжения украинского кризиса. В частности, британские власти продолжают поставки оружия, выполняют совместные программы по производству дронов и дальнобойных ракет на территории Соединенного Королевства, а также готовят украинских военных.

При этом американский лидер Дональд Трамп указывал, что Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта. По его словам, он рассчитывает на проведение встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, а также заключение мирного договора до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре.

