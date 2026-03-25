25 марта, 07:21

Политика

Посол РФ Келин обвинил Британию в подталкивании Киева к эскалации конфликта

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Великобритания делает все возможное для продолжения украинского кризиса. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в беседе с ТАСС.

Среди предпринятых на сегодняшний день шагов со стороны британских властей в этом направлении дипломат выделил продолжающиеся поставки оружия, совместные программы по производству дронов и дальнобойных ракет на территории Соединенного Королевства, подготовку украинских военных, а также присутствие на Украине британских "военных медиков", мастерских и специалистов по ремонту техники.

"Ничто не говорит о желании Лондона положить конец конфликту", – подчеркнул Келин.

Более того, посол раскритиковал британские мирные инициативы, выразив сомнения по поводу их искренности. В частности, он назвал аморфные призывы к "справедливому и прочному миру" игрой на публику, обратив внимание на отсутствие сигналов о готовности Великобритании к конструктивному диалогу.

"Едва ли Лондон способен удивить принципиально новым подходом к украинскому вопросу. А в разъяснениях его официальной позиции Москва не нуждается", – подытожил дипломат.

Тем временем Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании кризиса, заявлял ранее американский лидер Дональд Трамп. Президент США указал, что ожидает встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского для заключения сделки.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя предупреждал Украину о новых условиях урегулирования ситуации в случае продолжения отказа от мирных переговоров. По его словам, Москва привержена переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, тогда как Киев планирует продолжать воевать любой ценой.

Читайте также


политика

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

