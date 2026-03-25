Посол РФ Келин обвинил Британию в подталкивании Киева к эскалации конфликта

Великобритания делает все возможное для продолжения украинского кризиса. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в беседе с ТАСС.

Среди предпринятых на сегодняшний день шагов со стороны британских властей в этом направлении дипломат выделил продолжающиеся поставки оружия, совместные программы по производству дронов и дальнобойных ракет на территории Соединенного Королевства, подготовку украинских военных, а также присутствие на Украине британских "военных медиков", мастерских и специалистов по ремонту техники.

"Ничто не говорит о желании Лондона положить конец конфликту", – подчеркнул Келин.

Более того, посол раскритиковал британские мирные инициативы, выразив сомнения по поводу их искренности. В частности, он назвал аморфные призывы к "справедливому и прочному миру" игрой на публику, обратив внимание на отсутствие сигналов о готовности Великобритании к конструктивному диалогу.

"Едва ли Лондон способен удивить принципиально новым подходом к украинскому вопросу. А в разъяснениях его официальной позиции Москва не нуждается", – подытожил дипломат.

Тем временем Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании кризиса, заявлял ранее американский лидер Дональд Трамп. Президент США указал, что ожидает встречи Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского для заключения сделки.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя предупреждал Украину о новых условиях урегулирования ситуации в случае продолжения отказа от мирных переговоров. По его словам, Москва привержена переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, тогда как Киев планирует продолжать воевать любой ценой.