Небензя заявил, что Киев может столкнуться с новыми условиями на переговорах

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Украинские власти, отказываясь от мирных переговоров, вскоре могут столкнуться с новыми условиями урегулирования конфликта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой. Ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования", – предупредил Небензя.

По словам дипломата, украинский президент Владимир Зеленский вместо заботы об Украине и ее жителях пытается "напомнить о своей полезности" западным кураторам в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

"Зеленский тут же засуетился и начал предлагать свою помощь, рапортовать о том, как направляет украинских военных специалистов и дроновые расчеты за тысячи километров защищать чужие базы и участвовать в чужих конфликтах", – указал постпред РФ.

Для Киева вовлеченность в любые внешние конфликты на сегодня намного приоритетнее, чем поиск путей к достижению мира внутри собственной страны, отметил Небензя.

При этом смещение фокуса внимания с Украины на Ближний Восток буквально ошарашило Зеленского, в связи с чем Киев отчаянно пытается вернуть себе внимание, считает российский дипломат.

"Не надо быть семи пядей во лбу или проницательным аналитиком, чтобы понять, зачем украинский режим и его европейские подельники запросили сегодняшнее заседание. Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной героической персоны на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке", – подчеркнул Небензя.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Зеленский готов заключить мирное соглашение с Россией. По словам Рютте, во время их полуторачасовой беседы в Лондоне украинский лидер подчеркнул, что хочет донести свою готовность к соглашению до России.

Конфликт на Украине может завершиться на основе международно оформленной договоренности в виде капитуляции киевского режима, указала в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политолог рассказал о последствиях эскалации на Ближнем Востоке для Украины

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

