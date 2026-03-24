Небензя заявил, что Киев может столкнуться с новыми условиями на переговорах

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Украинские власти, отказываясь от мирных переговоров, вскоре могут столкнуться с новыми условиями урегулирования конфликта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.

"Мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой. Ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования", – предупредил Небензя.

По словам дипломата, украинский президент Владимир Зеленский вместо заботы об Украине и ее жителях пытается "напомнить о своей полезности" западным кураторам в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

"Зеленский тут же засуетился и начал предлагать свою помощь, рапортовать о том, как направляет украинских военных специалистов и дроновые расчеты за тысячи километров защищать чужие базы и участвовать в чужих конфликтах", – указал постпред РФ.

Для Киева вовлеченность в любые внешние конфликты на сегодня намного приоритетнее, чем поиск путей к достижению мира внутри собственной страны, отметил Небензя.

При этом смещение фокуса внимания с Украины на Ближний Восток буквально ошарашило Зеленского, в связи с чем Киев отчаянно пытается вернуть себе внимание, считает российский дипломат.

"Не надо быть семи пядей во лбу или проницательным аналитиком, чтобы понять, зачем украинский режим и его европейские подельники запросили сегодняшнее заседание. Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной героической персоны на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке", – подчеркнул Небензя.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Зеленский готов заключить мирное соглашение с Россией. По словам Рютте, во время их полуторачасовой беседы в Лондоне украинский лидер подчеркнул, что хочет донести свою готовность к соглашению до России.

Конфликт на Украине может завершиться на основе международно оформленной договоренности в виде капитуляции киевского режима, указала в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова.