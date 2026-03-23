Захарова допустила завершение украинского конфликта капитуляцией киевского режима

Конфликт на Украине может завершиться на основе международно оформленной договоренности в виде капитуляции киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Говоря о перспективах дипломатического решения, дипломат уточнила, что любой конфликт заканчивается договоренностью, в том числе о капитуляции.

"Договоренности сторон о завершении конфликта. Что это такое? Это, безусловно, тоже подписывается сторонами", – передает сайт "Комсомольской правды" слова представителя МИД РФ.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сказал, что украинский президент Владимир Зеленский готов заключить мирное соглашение с Россией. При этом усилия американского лидера Дональда Трампа имеют решающее значение по урегулированию конфликта, уточнил он.

До этого Зеленский назвал ситуацию на фронте тяжелой для Украины. С его слов, каждый день приносит новые трудности.