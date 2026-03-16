Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Большинство сторонников референдума на Украине – 71% – выступают за вывод войск из Донбасса ради завершения войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованные украинскими СМИ, сообщает РИА Новости.

Среди противников вывода войск за референдум высказались лишь 39%. Саму идею о проведении референдума поддерживает половина опрошенных украинцев.

Исследование также показало, что, если мирное соглашение будет содержать бонусы для Киева – вступление в Евросоюз в 2027 году, гарантии безопасности и восстановление экономики, – то даже с упоминанием "неопределенных территориальных компромиссов" 61% опрошенных готовы участвовать в референдуме. Против высказались 10%, а остальные не определились.

В ноябре 2025 года СМИ писали, что Соединенные Штаты для достижения мира на Украине могут признать российскими Крым и иные территории, которые были освобождены армией России. При этом американская сторона не учтет возражения европейских политиков по этому вопросу.

В Верховной раде, в свою очередь, призвали украинские власти пересмотреть госграницы, отказавшись от части Донбасса, чтобы добиться мирного соглашения с Россией. Как отмечали депутаты, часть областей Донбасса, которые были освобождены армией РФ, Киев уже давно не контролирует.

Украинский лидер Владимир Зеленский также в грубой форме позднее заявлял, что отказывается выводить украинские формирования из Донбасса для урегулирования конфликта. Он назвал это "чушью собачей".