Депутат Рады Скороход: Украина должна изменить границы для соглашения с РФ

В Раде предложили пересмотреть границы Украины ради мирного соглашения

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Украинские власти должны пересмотреть госграницы, отказавшись от части Донбасса, чтобы добиться мирного соглашения с Россией. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинским СМИ, ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, часть областей Донбасса, которые были освобождены армией РФ, Киев уже давно не контролирует. При этом пересмотр границ позволил бы Украине сохранить некоторые территории.

"Дабы вопрос границ Донбасса не стоял, потому что мы их просто изменим. Вот и все", – указала Скороход.

В Кремле сообщили, что следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в рамках трехсторонних встреч между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоится 1 февраля в Абу-Даби.

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что новый раунд переговоров будет двусторонним, однако Вашингтон сможет присоединиться. Он добавил, что в настоящий момент остается нерешенным территориальный вопрос.

Следующий раунд переговоров по Украине запланирован на 1 февраля

