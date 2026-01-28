Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 16:46

Политика

Песков подтвердил проведение переговоров по Украине 1 февраля в Абу-Даби

Фото: kremlin.ru

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в рамках трехсторонних встреч между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоится 1 февраля в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом в Кремле не обсуждают перечни документов по Украине. По словам Пескова, эти вопросы должны обсуждаться в закрытом режиме, так как публичное комментирование каких-то деталей только вредит переговорам.

Американский лидер Дональд Трамп после встречи в Абу-Даби, которая продлилась два дня – 23 и 24 января, выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе".

В украинском МИД заявляли, что Киев подпишет договор о завершении конфликта с Вашингтоном, а тот, в свою очередь, отдельно подпишет мирный договор с Москвой. Речь тогда шла о мирном соглашении, состоящем из 20 пунктов.

В Кремле отмечали, что сам факт начала обсуждения экспертами сложных тем, связанных с урегулированием конфликта на Украине, можно считать прогрессом. Поэтому Россия позитивно оценивает начало прямых контактов.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика