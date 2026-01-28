Песков подтвердил проведение переговоров по Украине 1 февраля в Абу-Даби

Фото: kremlin.ru

Следующий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта в рамках трехсторонних встреч между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоится 1 февраля в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом в Кремле не обсуждают перечни документов по Украине. По словам Пескова, эти вопросы должны обсуждаться в закрытом режиме, так как публичное комментирование каких-то деталей только вредит переговорам.

Американский лидер Дональд Трамп после встречи в Абу-Даби, которая продлилась два дня – 23 и 24 января, выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится "на подходе".

В украинском МИД заявляли, что Киев подпишет договор о завершении конфликта с Вашингтоном, а тот, в свою очередь, отдельно подпишет мирный договор с Москвой. Речь тогда шла о мирном соглашении, состоящем из 20 пунктов.

В Кремле отмечали, что сам факт начала обсуждения экспертами сложных тем, связанных с урегулированием конфликта на Украине, можно считать прогрессом. Поэтому Россия позитивно оценивает начало прямых контактов.