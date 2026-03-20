Жан-Клод Ванн Дамм отреагировал на смерть Чака Норриса

Актер Чак Норрис скончался на 87-м году жизни, сообщили родственники знаменитости в соцсетях. О последних днях жизни звезды боевиков и о том, как на известие отреагировали в Сети, расскажет Москва 24.

Актер и символ силы

О смерти актера Чака Норриса (настоящее имя – Карлос Рей Норрис) сообщили его родственники в соцсетях 20 марта. За день до этого стало известно, что знаменитость госпитализировали на Гавайях. Причина не сообщалась, но источники издания TMZ сообщили, что перед больницей он проводил тренировку.

Семья звезды Голливуда уточнила, что хотела бы сохранить в тайне обстоятельства его смерти, подчеркнув, что для публики Норрис останется мастером боевых искусств, актером и символом силы, а для них – преданным мужем, любящим отцом, дедушкой и братом.

Каскадер, актер и продюсер Александр Иншаков в беседе с Daily Storm рассказал, что был знаком с мастером боевых искусств. Американец приезжал в Россию отдыхать, и они встретились в общей компании на 50-летии актера Александра Абдулова.





Александр Иншаков актер, каскадер, продюсер Там были люди, которые и пригласили Норриса из США в Россию. Мы посидели с Чаком, поговорили. Он нормальный человек. Но был зациклен на своем – физкультуре и спорте.

Иншаков отметил, что со смертью таких личностей уходит целая эпоха.

Актер Жан-Клод Ванн Дамм поделился в своих соцсетях архивными снимками с Норрисом и назвал его своим другом.

"Мы знали друг друга с первых дней, и я всегда уважал того, кем он был. <...> Он никогда не будет забыт", – отметил актер.

Коллега Норриса Сильвестр Сталлоне поделился снимком с совместного проекта в соцсетях и отметил, что "отлично провел время, работая с Чаком".

"Крутой Уокер"

Фото: кадр из сериала "Крутой Уокер"; режиссер – Майкл Прис; производство – Amadea Film Productions

Карлос Рей Норрис родился в США 10 марта 1940 года, а прозвище Чак получил в армии. Во время службы на авиабазе Осан в Южной Корее он увлекся восточными боевыми искусствами и к моменту демобилизации получил черный пояс по тансудо (корейское боевое искусство). Впоследствии он стал обладателем черных поясов по карате, тхэквондо, дзюдо и джиу-джитсу.

После армии Норрис открыл школу карате в Лос-Анджелесе. В 1965-м завоевал титулы чемпиона города по карате, а в 1968-м стал чемпионом мира по карате в полутяжелом весе. В последующие семь лет он подтверждал полученный титул.



В конце 1960-х он создал собственное боевое искусство – чункукдо, известное также как "универсальный путь" или "система Чака Норриса". Стиль основан на тансудо в сочетании с карате, бразильским джиу-джитсу и корейскими единоборствами. Философия сосредоточена на самозащите, соревнованиях и самосовершенствовании.

Норрис начал путь в кинематографе благодаря знакомствам с голливудскими деятелями, которые посещали его школы. Он дебютировал на экране в 1968-м в криминальной комедии "Команда разрушителей". В начале карьеры брал уроки актерского мастерства.

Пик славы Норриса пришелся на 1980–1990-е годы. Одним из успешных проектов стал вестерн "Одинокий волк МакКуэйд" 1983 года, а настоящую популярность актеру принесла главная роль в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", который выходил с 1993-го по 2001-й. Всего в фильмографии Чака Норриса около 50 проектов, также он удостоен именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде.

Кроме того, за свою жизнь Норрис написал около десятка книг, некоторые из которых стали бестселлерами в США. Кроме того, актер занимался благотворительностью: основал фонд борьбы с детской наркоманией, поддерживал детские дома и ассоциации ветеранов боевых действий.

