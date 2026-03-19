TMZ: актера Чака Норриса госпитализировали на Гавайях

Американского актера Чака Норриса госпитализировали на острове Кауаи в штате Гавайи. Об этом пишет портал TMZ, ссылаясь на источники.

Как сообщил собеседник журналистов, незадолго до ухудшения состояния у 86-летнего актера была тренировка. Причина госпитализации не названа, однако уточняется, что Норрис пребывает в хорошем расположении духа.

Ранее американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, известного благодаря серии фильмов "Крестный отец", госпитализировали в Риме из-за проблем с сердцем. Уточнялось, что ему необходимо было пройти обследование.

После выписки режиссер сообщил, что чувствует себя хорошо и что он обращался к специалистам для прохождения плановой медицинской процедуры на сердце.

