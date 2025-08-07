РИА Новости: режиссер Коппола выписан из больницы в Риме

Фото: ТАСС/EPA/FABIO FRUSTACI

Американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполу выписали из римской больницы после госпитализации, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный медицинский источник.

Итальянские СМИ сообщили о госпитализации режиссера во вторник, 6 августа. Уточнялось, что причиной для этого послужили проблемы с сердцем. Ему нужно было пройти кардиологическое обследование.

Позже издание Repubblica добавило, что режиссер перенес операцию на сердце. Журналисты утверждали, что Коппола прибыл в Рим ради лечения аритмий, но уже перед процедурой его госпитализировали с фибрилляцией предсердий. По предварительным данным, к нарушению сердечного ритма могло привести физическое напряжение, накопленное в ходе длительного перелета.

Сам Коппола спустя некоторое время заявил на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, запрещена в РФ как экстремистская), что он в порядке и обращался к медикам для прохождения плановой медицинской процедуры на сердце.

