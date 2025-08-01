Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию

Фото: ТАСС/Игорь Акимов

Народный артист России Иван Краско был доставлен в реанимацию со своей дачи в Грузине под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на его бывшего арт-директора Вячеслава Смородинова.

По его словам, медики оценивают состояние 94-летнего актера как тяжелое, но стабильное. Он нуждается в круглосуточном уходе. При этом сперва Краско пытались разместить в Доме ветеранов сцены, так как родственники не могут находиться с артистом круглосуточно.

"Мы обзвонили достаточно много Домов ветеранов сцены, но везде получили отказ в присмотре за нашим дядей Ваней, которому нужна сиделка с медицинским образованием. <…> Ребята, он плох, смотреть было больно, но чувство юмора не теряет, держит марку", – сказал Смородинов.

Как пояснил бывший арт-директор, к СМИ было решено обратиться для привлечения внимания к происходящему. Смородинов надеется найти учреждение, в котором будет должный уход за актером.

В июне в СМИ появилась информация, что Краско посещал реабилитационный центр. Однако помощница актера опровергла эту информацию. Уточнялось, что ее распространил художественный руководитель Театра имени Комиссаржевской Виктор Минков. Смородинов заявлял, что в начале июня Краско почувствовал себя плохо. У него возникли трудности с глотанием пищи, в результате ему потребовалось специальное питание.