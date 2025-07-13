Друг Дроздова опроверг сообщения о госпитализации телеведущего

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Друг телеведущего Николая Дроздова художник Константин Мирошник опроверг сообщения о его экстренной госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что телеведущего якобы экстренно госпитализировали для проведения операции.

"Да вранье это. Врут как дышат", – отметил Мирошник.

Он призвал не переживать за Дроздова и объяснил, что у 88-летнего телеведущего заболела нога и суставы. В частности, поэтому ему ставили уколы.

Ранее другой его друг отмечал, что слухи об ухудшении самочувствия Дроздова не имеют отношения к действительности. У мужчины, в частности, нет серьезных проблем со здоровьем. Он много работает, пишет и снимается в рекламе.

В 2023 году ряд СМИ писали, что у телеведущего якобы диагностировали злокачественную аденокарциному, из-за чего он находился в тяжелом состоянии в больнице.

