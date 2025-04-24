Стас Пьеха назвал "чушью" слухи о деменции у Эдиты Пьехи

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Певец Стас Пьеха, комментируя слухи о деменции у своей бабушки, народной артистки СССР Эдиты Пьехи, назвал их чушью.

"Меня сегодня спрашивают какие-то глупости про Эдиту, чушь какая-то", – поделился он в беседе с "Газетой.ру".

Исполнитель подчеркнул, что не знает, каким образом эта информация появилась в интернете, добавив, что поддерживает регулярное общение со своей родственницей.

Соответствующие данные были опубликованы ранее в Сети. Якобы у Пьехи-старшей диагностировали возрастную деменцию и гипертонию после того, как артистка набрала около 30 килограммов из-за малоподвижного образа жизни.

По данным СМИ, у певицы наблюдались проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Набранный вес увеличил нагрузку на сердце. Также у нее начали проявляться гипертонические кризы и повысилось давление, в связи с чем ей вызывали медиков.

Однако впоследствии помощница Пьехи опровергла информацию, заверив, что заслуженная артистка СССР чувствует себя нормально и ухудшений в ее здоровье не наблюдается.

