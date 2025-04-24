Помощница Эдиты Пьехи опровергла информацию о деменции артистки

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Помощница заслуженной артистки СССР Эдиты Пьехи Ирина опровергла информацию о возрастной деменции певицы. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам помощницы Пьехи, певица чувствует себя нормально и ухудшений в ее здоровье не наблюдается. Также она отметила, что в ближайшее время 87-летняя артистка не планирует проводить выступления.

"Всему свое время. У Эдиты Станиславовны все нормально, даже нет никакого повода, все как было", – подчеркнула собеседница телеканала.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что у певицы обнаружили возрастную деменцию и гипертонию из-за того, что артистка набрала около 30 килограммов из-за малоподвижного образа жизни.

По данным СМИ, у Пьехи наблюдались нарушение памяти и дезориентация, а набранный вес усугубил нагрузку на сердце. Кроме того, у певицы появились гипертонические кризы и повышенное давление, в связи с чем ей вызывали медиков.

Между тем актер театра и кино Владимир Пермяков опроверг информацию об ухудшении здоровья. Как писали телеграм-каналы, артист обращался за медицинской помощью из-за болей в сердце и спине, а диагностированный диабет вынудил его изменить рацион. Однако, по словам Пермякова, он обращался ко врачам, поскольку проходил комиссию.