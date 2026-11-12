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12 ноября, 22:34

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ТАСС: экс-зампреда отделения "Динамо" Михалевский получил 5,5 года по делу о мошенничестве

Экс-зампреда отделения "Динамо" Михалевский получил 5,5 года по делу о мошенничестве

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Москве приговорил бывшего первого зампредседателя московского отделения спортивного общества "Динамо" Владимира Михалевского к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Его признали виновным в двух эпизодах мошенничества со столичной недвижимостью.

"Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевшей стороны на общую сумму почти 100 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства.

Ранее суд изменил меру пресечения Михалевскому на заключение под стражу. До этого подсудимый самовольно ушел из частной клиники, адрес которой был указан как место отбывания домашнего ареста.

В отношении Михалевского завершено расследование уже третьего уголовного дела о мошенничестве, в нем два эпизода. Срок содержания под стражей установлен до 9 января 2027 года.

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