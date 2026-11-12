Путин пообещал проработать по линии МИД получение виз США российскими олимпийцами

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Министерство иностранных дел РФ проработает вопрос получения американских виз российскими олимпийцами перед Играми в Лос-Анджелесе. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

"По линии МИД проработаем", – сказал российский лидер.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) определил семь стран, которые могут провести летние Олимпийские игры в 2036 году. В представленный список вошли Германия, Венгрия, Индия, Катар, Южная Корея, ЮАР и Турция.

Из них ОИ принимали только Германия и Южная Корея. При этом в ФРГ соревнования проходили трижды: летние – в 1936 и 1972 годах, зимние – в 1936 году. Южная Корея принимала Олимпиады 1988 года и зимнюю 2018 года.