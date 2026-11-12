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12 ноября, 13:43

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

В 2026 году на севере Москвы реализовали 10 крупных проектов создания комфортной городской среды, в том числе провели комплексное благоустройство трех общественных территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр рассказал, что в Дмитровском районе модернизировали Ижорский сквер: там обновили пешеходные дорожки и проложили новые удобные маршруты, а также обустроили три игровые площадки в разных стилях.

На одной из них дети могут проходить полосы препятствий, необычные переходы и лабиринты, на другой – познакомиться с "научными" элементами, на третьей – почувствовать себя строителями в огромной песочнице, в которой есть механизмы для пересыпки песка.

Для любителей спорта установили тренажеры, стену для скалолазания и фитнес-станцию с рукоходами. Отдохнуть можно на скамейках и лавочках необычных форм и парковых качелях. Кроме того, территорию дополнительно озеленили.

"В Левобережном районе благоустроили бульвар в Валдайском проезде, где расположена одна из площадок Киностудии Горького. В результате у жителей появилась комфортная зона для досуга и прогулок площадью 2,3 гектара. Обновили дорожно-тропиночную сеть, установили удобные скамейки и парковые качели для отдыха", – отметил мэр.

Собянин уточнил, что теперь дети могут весело проводить время на современных детских площадках. Игровые городки в виде башенок и геометрических фигур оборудовали лазалками, переходами, горками разных видов, канатными паутинками, качелями-гнездами, балансирами и песочницей с развивающими элементами.

Для любителей спорта создали просторную воркаут-зону, в которой установили тренажеры для проработки всех групп мышц и столы для настольного тенниса. Хоккейную коробку качественно оградили и сделали специальное покрытие, позволяющее летом играть в хоккей с мячом, а зимой – в классический хоккей на льду.

"Непосредственно перед Киностудией Горького сделали зону тихого отдыха с тропинками и газоном. Не остались без внимание четвероногие друзья. Для них обновили прогулочную площадку, оснастив ее разнообразными дрессировочными снарядами", – подчеркнул градоначальник.

Помимо того, рядом с бульваром комплексно благоустроили сквер у районного центра "Нева". Территорию, площадь которого составляет 5,7 гектара, превратили в тематическое пространство в духе русских народных сказок: обновили прогулочные дорожки, добавили зелени и создали новые зоны отдыха, а вместо устаревших детских городков появились современные игровые площадки.

Теперь у детей есть возможность кататься на Рыбе-ките, взбираться на дуб в Лукоморье, уходить в плаванье до княжества царя Гвидона и исследовать Избушку на курьих ножках. Комплексы также оснастили лазалками и развивающими элементами. Для тех, кто любит физические тренировки, оборудовали площадку для стритбола, столы для настольного тенниса, воркаут-зону и силовые тренажеры, заключил Собянин.

Ранее в Пресненском районе Москвы завершили благоустройство пяти улиц – Сергея Макеева, Малой Грузинской, Пресненского Вала, Ножового и Малого Предтеченского переулков. В рамках работ под землю перенесли воздушные линии, обновили более 105 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, обустроили зоны отдыха с лавочками и установили навигационные стелы.

Также на улицах смонтировали 124 фонаря и 59 опор контрастного освещения возле нерегулируемых переходов. Благодаря этому водителям будет легче различать пешеходов и дорожную разметку в темное время суток. Кроме того, там разбили более 17 тысяч квадратных метров газонов.

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