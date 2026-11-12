Суд в Москве заочно приговорил журналиста Михаила Фишмана к 2 годам колонии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Михаил Фишман признан в РФ иноагентом)

Симоновский суд Москвы заочно назначил журналисту Михаилу Фишману (признан в России иноагентом) наказание в виде 2 лет колонии по делу об участии в деятельности нежелательной организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Фишману предъявили обвинение в осуществлении деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России. Он был заочно арестован в августе 2026 года.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении блогера Александра Шпака (признан в России иноагентом). По информации следователей, он выложил в свой телеграм-канал видео, содержащее признаки призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды и оправдания терроризма.

В сентябре 2024 года Шпак был заочно приговорен к 8 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. В настоящий момент блогер находится в федеральном розыске.

