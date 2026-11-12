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12 ноября, 12:16

Общество

91% опрошенных россиян назвали себя патриотами своей страны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подавляющее большинство граждан России, 91%, называют себя патриотами своей страны, а почти шесть из десяти опрошенных причисляют себя к безусловным патриотам. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ.

Аналитики полагают, что высокий патриотический настрой работает как барьер для "эмиграционных настроений". Больше половины россиян уверены: жить надо там, где человек вырос и получил образование. Позиции "надо жить в той стране, где тебе будет хорошо" придерживаются почти в полтора раза реже.

Уехать на постоянное место жительства в другую страну хотели бы лишь 10% опрошенных. Во ВЦИОМ указали, что "чемоданные настроения" в большинстве своем так и остаются на уровне намерений.

Эксперты выделяют пять ценностей, образующих ядро традиционных ценностей россиян: патриотизм (91%), крепкая семья (80%), взаимопомощь и взаимоуважение (78%), служение Отечеству и ответственность за его судьбу (71%), справедливость (69%).

Восемь из десяти россиян считают необходимым сохранять традиционные семейные ценности и поддерживать культуру материнства и отцовства, а также многодетность. Однако на уровне реальных репродуктивных планов россиян многодетность сильно реже становится ориентиром в жизни.

Троих и более детей планирует лишь 24% опрошенных, семья с двумя детьми считается предпочтительной для 38% граждан, а каждый десятый не планирует заводить детей, указали аналитики.

Кроме того, в российском обществе ярко выражен запрос на справедливость – 69% считают это важнейшей ценностью, которой необходимо всегда следовать в жизни. Также распространенной среди россиян практикой является взаимопомощь и взаимоуважение – 78% опрошенных за последний год совершили хотя бы одно безвозмездное действие.

Ранее в ГД анонсировали создание законопроекта о традиционных ценностях. Это позволит определить, "что такое хорошо, а что такое плохо", отмечали парламентарии.

При этом изначально у депутатов были сомнения в необходимости отдельного закона, так как уважение к старшим и младшим, историческая память, патриотизм и любовь к Родине казались очевидными понятиями. Однако выяснилось, что эти представления очевидны не для всех.

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