В Госдуме подготовят законопроект о традиционных ценностях

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Законопроект о традиционных ценностях разрабатывает комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с Минюстом России. Об этом сообщила председатель комитета Нина Останина на заседании рабочей группы на тему "Семья и школа: сохранение традиционных духовных ценностей".

"С тем чтобы <...> понимали, что такое хорошо, а что такое плохо", – приводит слова Останиной ТАСС.

По ее словам, изначально у депутатов были сомнения в необходимости отдельного закона: такие понятия, как уважение к старшим и младшим, историческая память, патриотизм и любовь к Родине, казались очевидными. Однако, отметила парламентарий, выяснилось, что эти представления очевидны не для всех.

Вместе с тем Останина подчеркнула, что воспитание должно предшествовать наказанию.

Ранее в ГД внесли законопроект, запрещающий оправдание, пропаганду и распространение деструктивных идеологий. По мнению авторов инициативы, сейчас в стране отсутствует четкий запрет на любые деструктивные идеологии, направленные против традиционных духовно-нравственных ценностей и религий.