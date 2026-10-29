В Госдуме хотят законодательно закрепить понятие "фильм для семейного просмотра"

Фото: 123RF.com/deagreez

Депутаты Госдумы вместе с экспертами прорабатывают вопрос о закреплении в законодательстве понятия "фильм для семейного просмотра". Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Заявление прозвучало на итоговом заседании подкомиссии "Воспитание детей дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей" комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура и традиционные духовно-нравственные ценности".

Кузнецова отметила, что 1 марта 2026 года вступил в силу закон о защите традиционных духовно-нравственных ценностей в киноиндустрии.

"Следующий шаг – вместе с экспертами мы прорабатываем закрепление на законодательном уровне понятия фильма для семейного просмотра", – сказала она.

По ее словам, это поможет родителям выбирать контент для просмотра вместе с детьми.

Кузнецова также подчеркнула, что депутаты работают над тем, чтобы настрой на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей "пронизывал все медиапространство".

Ранее Владимир Путин предложил давать возможность школьникам, студентам и пенсионерам смотреть бесплатно фильмы про историю России. По его мнению, это позволило бы людям сохранить часть семейного бюджета и потратить деньги на другие нужды.