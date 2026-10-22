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22 октября, 22:37

Культура

Путин заявил, что ему понравился фильм "Рождение империи"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Владимир Путин посмотрел фильм "Рождение империи" и заявил, что тот ему понравился. Об этом российский лидер сказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Премьера исторической драмы про первого российского императора Петра I состоялась в киноцентре "Октябрь" в Москве. Путин назвал фильм настоящим произведением искусства.

"Игра актеров просто заслуживает всяческих похвал – первое. Второе – я почему говорю, что это настоящее произведение искусства, это погружает в эпоху, чувствуешь себя как бы участником всех этих происходящих событий", – подчеркнул он.

Он также поблагодарил артистов, режиссерскую группу и всех, кто работал над картиной, и выразил надежду, что фильм посмотрят как можно больше зрителей.

Вместе с тем Путин предложил давать возможность школьникам, студентам и пенсионерам смотреть бесплатно фильмы про историю России.

"Можно было бы в таких случаях, не только в этом, но вообще в целом, в таких случаях, по фильмам, которые так объективно, полноценно отражают историю России, отдельные эпохи развития российского государства, нашим некоторым категориям граждан, давать возможность посмотреть и бесплатно", – предложил он.

По его словам, это позволило бы людям сохранить часть семейного бюджета и потратить деньги на другие нужды. Путин добавил, что частично такая работа уже ведется в рамках Пушкинской карты, однако механизм можно расширить.

Роль Петра I в фильме "Рождение империи" исполнил Александр Горбатов, а его ближайшего сподвижника Александра Меншикова сыграл Милош Бикович. В фильме также снялись Юлия Пересильд и Ксения Утехина.

Сюжет ленты объединяет военные сражения, придворные интриги и личную историю будущего императора. Одним из ключевых событий станет Полтавская битва.

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