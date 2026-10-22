Фильмы из 11 стран представят на кинофестивале "Лучезарный Ангел" в Москве

В международном кинофестивале "Лучезарный Ангел" примут участие представители 11 стран. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной кинофоруму, который ежегодно проходит в Москве под девизом "Доброе кино возвращается".

В этом году на отборочный этап поступило почти 500 заявок. Эксперты допустили к показам 156 картин из России, Белоруссии, Италии, Ирана, Канады, Казахстана, Китая, Малайзии, Узбекистана, Франции и Швейцарии. В программу вошли художественные и анимационные фильмы.

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