Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Мосбилет" приглашает на экскурсию по исторической усадьбе Измайлово. Остров с царской усадьбой XVII века – редкий случай для крупного города. Здесь ландшафт и архитектура формируют самодостаточную среду с неповторимой атмосферой, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Экскурсию по этим местам проводит художник и сотрудник музея Виктор Маторин, посвятивший изучению территории 17 лет.

История острова началась с хозяйственного эксперимента царя Алексея Михайловича, отца Петра I. На родовых землях Романовых он задумал создать образцовую ферму с садами, пасеками и виноградниками. Отсюда произошло название местного пруда – Серебряно-Виноградный: от реки Серебрянки и виноградных посадок.

После Медного бунта 1662 года царь решил укрепить безопасность резиденции. Пруды вокруг усадьбы соединили в непрерывное водное кольцо, село превратилось в остров, а крестьян переселили. Архитектурной доминантой стал Покровский собор, возведенный в 1671–1679 годах.

"Это классическая усадьба XVII века: сохранился ландшафт, архитектура – можно отдохнуть, порисовать или погулять", – отметил Виктор Маторин.

По словам художника, архитектурный облик усадеб наглядно отражает смену эпох. В XVII веке все вращалось вокруг храма – он был духовным и архитектурным стержнем поместья. Однако к XIX веку приоритеты изменились: на первый план вышел комфорт владельца, и барский дом потеснил церковь, которая стала лишь второстепенным элементом пейзажа.

Подлинное сокровище Покровского собора – 7 тысяч изразцов, покрывающих его стены. Их создавала артель мастеров Игната Максимова и Степана Полубеса. Увидеть ремесло подробнее можно в экспозиции "Открытое хранение. Печи и изразцы", где представлено около тысячи предметов, включая крупноформатные изразцы-иконы и шуточные плитки для печей с надписями.

Другой ключевой объект – Мостовая башня, формирующая ансамбль острова вместе с Передними и Задними воротами. Название напоминает о некогда существовавшем здесь мосте, который не сохранился. Виктор Маторин воссоздал архитектурный ландшафт острова на картине "Юность Петра в Измайлове". Сейчас работа находится на выставке в Санкт-Петербурге, но художник планирует передать ее в Измайлово.

Художник сознательно выбрал круглую форму холста, так как Измайлово является островом, обнесенным водой. Картина аллегорична: в руках будущий император держит небольшое судно. В 1688 году именно там 16-летний Петр I нашел в льняном амбаре английский ботик, который позже назовут дедушкой русского флота.

Маторин написал около 300 картин, работая непосредственно на территории острова. Помимо исторических полотен, он отражает и современность. О картине "Пасха в Измайлове" художник рассказал, что его поразил один случай.

По его словам, в тот год на Пасху снег еще лежал: днем было тепло, а вечером подмораживало. Как-то он пришел вечером писать этюды и увидел, что на закате земля стала красной. Художник отметил, что есть даже выражение – "Пасха красная", и он увидел такой художественный образ.

Кроме того, музейная жизнь на острове не ограничивается экспозициями: здесь работают художественная студия, организуют пленэры, усадьба участвует в городских проектах. Художник отметил, что проводит мастер-классы, встречи, пленэры и что у них проходит ряд таких мероприятий, как "Ночь в музее" и "Ночь искусств". Студенты и школьники могут оплачивать занятия Пушкинской картой, предусмотрены и бесплатные мероприятия.

Экскурсоводы проводят программы в исторических костюмах – такой формат особенно нравится школьным группам.

Яркие страницы истории острова не ограничиваются юностью Петра. Здесь прошло детство племянницы императора Анны Иоанновны, позднее правившей страной. В 1837 году Николай I поручил архитектору Константину Тону построить здесь военную богадельню для ветеранов Отечественной войны 1812 года. В 1920-е корпуса переоборудовали под коммунальные квартиры рабочего городка имени Баумана.

Сегодня в музее открыт лекторий "Старая московская квартира" с интерактивными лекциями о той эпохе. Посетители могут побывать на советской кухне, где у каждой хозяйки свой уголок, и увидеть предметы быта "как у бабушки".

Добраться до острова можно от станции метро "Партизанская" по пешеходному 2-му Бауманскому мосту, построенному в стиле советского модернизма в 1964 году.

Ранее "Мосбилет" подготовил подборку культурных событий для жителей и гостей столицы на выходные. К примеру, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина показывает "Макбет. Кабаре" в постановке режиссера Никиты Пирожкова.