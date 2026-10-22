"Новости дня": Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Москве 23–28 октября

С 23 по 28 октября в кинотеатре "Октябрь" пройдет 24-й Международный фестиваль спортивного кино. В программу вошли более 50 игровых, документальных, короткометражных и анимационных фильмов российского и зарубежного производства.

Картины расскажут о спортсменах и паралимпийцах, защитниках Отечества и людях, для которых спорт стал способом изменить жизнь. Гостей также ждут встречи с известными спортсменами, режиссерами и героями фильмов.

Подробнее – в программе "Новости дня".