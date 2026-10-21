Премьера балета "Джекил и Хайд" пройдет на сцене "Новой оперы" в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мировую премьеру двухактного балета "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" по мотивам повести Роберта Льюиса Стивенсона представят 15 и 16 февраля 2027 года на сцене театра "Новая опера" имени Колобова. Об этом сообщили организаторы события.

Балет представит продюсерское агентство De Chambre. Роль доктора Джекила исполнит премьер Большого театра, заслуженный артист России Владислав Лантратов. Мистера Хайда сыграет премьер Мариинского театра Кимин Ким.

Хореограф-постановщик – лауреат премии "Золотая маска" 2026 года за балет "Грозовой перевал" Джона Пол Кук. Оригинальную партитуру специально для спектакля написал композитор и пианист Глеб Андрианов. Музыкальным руководителем и дирижером стал Артем Абашев.

Билеты появятся в продаже с 13 ноября на официальном сайте театра.

Ранее сообщалось, что в столице к культурно-образовательной акции "Ночь искусств", которая состоится в ночь с 3 по 4 ноября, подготовили свыше 400 мероприятий. Программа охватит свыше 120 площадок в разных районах города. Акция станет 14-й по счету.