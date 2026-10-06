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06 октября, 17:45

Культура

Театр сатиры представил афишу предновогодних спектаклей

Фото: пресс-служба Театра сатиры

Московский академический театр сатиры представил программу спектаклей, которые покажут в преддверии Нового года. Об этом сообщает телеграм-канал учреждения.

"Время летит незаметно, и то, что казалось далеким будущим, наступит уже совсем скоро! До Нового года остается не так много времени, а предпраздничная суета имеет свойство затягивать. Чтобы ваши зимние каникулы прошли волшебно и без лишней спешки, Театр сатиры объявляет старт Новогоднего марафона!" – сказано в сообщении.

Уже открыты продажи билетов на две разные истории. "Щелкунчик. Имперский русский балет" можно будет посмотреть с 23 по 28 декабря, а постановку "Новогодний кабачок" покажут 29, 30 и 31 декабря.

В театре отметили, что шоу-спектакль "Новогодний кабачок" объединяет эстрадные, танцевальные и музыкальные номера и представляет собой традиционное праздничное представление.

Ранее сервис "Мосбилет" пригласил на спектакль "Некрасов" в Театре Терезы Дуровой. Постановка показывает поэта Н. А. Некрасова в разные периоды жизни, а его внутренним голосом становится Черт в исполнении Влада Савчука. Стихи в спектакле не только звучат, но и исполняются актерами под фонограмму, которой они управляют сами.

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