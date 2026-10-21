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21 октября, 09:19

Культура

"Мосбилет" приглашает на выставку "Код Белинского" в Музей А. С. Пушкина

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Экспозиция "Код Белинского", приуроченная к 215-летию со дня рождения литературного критика Виссариона Белинского, начнет работу 21 октября в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Посетителям предложат проследить путь Белинского от детства в провинции до последних лет жизни и узнать, как складывались его взгляды на литературу и общество. Материалы разместят в четырех залах, каждый из которых раскрывает отдельную главу его биографии.

В начале экспозиции расскажут о семейных обстоятельствах и учебе будущего критика, которые повлияли на его характер и мировоззрение. Следующий раздел перенесет посетителей в Москву, где Белинский, несмотря на исключение из учебного заведения, смог стать известным автором и вошел в круг интеллектуалов своего времени.

Отдельную часть выставки посвятят литературным оценкам Белинского и его влиянию на русскую словесность. Критик признал Пушкина национальным гением, увидел в Н. В. Гоголе основателя нового литературного направления, поддержал Достоевского после публикации "Бедных людей" и вступал в споры с М. Ю. Лермонтовым о судьбе поколения. Его работы способствовали тому, что литература стала частью общественных дискуссий.

Завершающий раздел охватит 1845–1848 годы – последний период жизни Белинского – и покажет, какое место его идеи заняли в русской интеллектуальной традиции после его смерти.

Выставку организовали совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля, Орловским объединенным государственным литературным музеем И. С. Тургенева, Российским государственным архивом литературы и искусства и издательством "Эксмо". Проект проходит в рамках Ассоциации литературных музеев Союза музеев России и будет открыт до 21 февраля 2027 года.

Ранее сервис "Мосбилет" подготовил афишу концертов в московских музеях и галереях на вторую половину октября — с 15 по 30 октября там пройдут джазовые импровизации, произведения русских и зарубежных композиторов, современная поэзия и этническая музыка. Мероприятия охватят музей-заповедник "Царицыно", Дом Гоголя, Музей Николая Островского, галереи Василия Нестеренко и Александра Шилова и другие площадки.

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