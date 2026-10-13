"Мосбилет" подготовил афишу концертов в музеях Москвы на вторую половину октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

С 15 по 30 октября в московских музеях и галереях, подведомственных столичному департаменту культуры, состоятся музыкальные концерты и творческие встречи. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В программе – джазовые импровизации, произведения русских и зарубежных композиторов, современные стихи, этническая музыка и романсы. Мероприятия пройдут в музее-заповеднике "Царицыно", Доме Гоголя, Музее Николая Островского, галереях Василия Нестеренко и Александра Шилова, а также на других площадках. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

Квартирник с современными поэтами и музыкантами – 15 октября

15 октября в 19:00 в мемориальной квартире Владимира Маяковского "Квартира на Большой Пресне" состоится вечер современной поэзии и музыки. Его организуют Государственный музей В. В. Маяковского и команда проекта "Да фест".

Гости услышат стихи современных авторов и актуальные музыкальные произведения. Встреча пройдет в пространстве, где начинался творческий путь Маяковского и собирались его единомышленники-футуристы. Организаторы планируют проводить подобные квартирники раз в месяц по четвергам.

"Краски джаза" в Галерее Василия Нестеренко – 16 октября

16 октября в 19:00 в зале "Дель Арте" Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко пройдет концерт "Краски джаза". Перед зрителями выступит вокалистка и пианистка Анна Иванова, которая учится на кафедре эстрадно-джазового пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

В программу войдут джазовые композиции и импровизации, объединяющие музыкальное искусство с живописью. Ранее Иванова окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по классу академического фортепиано.

"Джаз в "Царицыне" с Мистером Мелвином" – 16 октября

16 октября в 19:00 в Хлебном доме музея-заповедника "Царицыно" выступят певец Мистер Мелвин, известный также как Мелвин Трэвис, и пианист Алексей Черемизов. Концерт пройдет в рамках музыкальной серии "Джаз в "Царицыне". Исполнители представят джазовые стандарты и авторские произведения. Мистер Мелвин известен выразительным баритоном.

"Тайны дворцового органа" в "Царицыне" – 18 октября

18 октября в 14:00 в атриуме Хлебного дома музея-заповедника "Царицыно" пройдет концерт-экскурсия "Тайны дворцового органа". Посетители услышат инструмент, который специально изготовили для этого пространства и установили в музее в 2008 году. Его украшают сусальное золото и декоративные звезды.

Органистка Елизавета Андреева, также занимающаяся настройкой и эксплуатацией инструмента, расскажет, как формируется органный звук, для чего нужны несколько клавиатур и как ухаживают за органом. Подобные концерты-экскурсии проводят в музее каждое первое воскресенье месяца. Гости смогут не только послушать музыку, но и узнать больше об устройстве инструмента.

"Музыка Англии" в Большом дворце "Царицыно" – 18 октября

18 октября в 16:00 в Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" выступит камерный оркестр "Искусство музыки". Коллектив, основанный в 2023 году Алексеем Рыбниковым и Сергеем Свиридовым, исполнит произведения английских композиторов. Музыканты являются лауреатами международных премий.

В программу вошли увертюра к опере "Дидона и Эней" Генри Перселла, сюита "Каприоль" Питера Уорлока, Серенада для струнных Эдварда Элгара, Простая симфония Бенджамина Бриттена и "Палладио" Карла Дженкинса.

"Как слушать музыку" о Морисе Равеле в Доме Гоголя – 21 октября

21 октября в 19:00 в театральной гостиной Дома Гоголя состоится первая встреча из цикла концерт-лекций "Как слушать музыку". Вечер посвятят творчеству французского композитора Мориса Равеля и двум его фортепианным циклам – "Отражения" и "Ночной Гаспар".

Музыковед Евгения Чухрова расскажет о музыкальных образах Равеля, оркестровом звучании его фортепианных произведений и литературных сюжетах, которые легли в их основу. Затем пианистка Ксения Максимова исполнит оба цикла. В "Отражениях" слушатели услышат образы воды, ночных птиц и колокольного звона, а "Ночной Гаспар" познакомит их с фантастическим миром, созданным по мотивам стихотворений Алоизиюса Бертрана.

"Этника в темноте" в Музее Николая Островского – 22 октября

22 октября в 19:00 в Музее Николая Островского пройдет концерт "Этника в темноте". В программе – африканские барабаны, сибирский варган, тибетские поющие чаши, флейта, горловое пение, русские народные и авторские песни. Музыканты познакомят гостей с традициями разных народов мира.

Особенность вечера заключается в том, что зрители смогут присоединиться к выступлению. Каждый посетитель получит музыкальный инструмент и примет участие в коллективной импровизации.

"Осенний вернисаж" Ильи Резника в Галерее Александра Шилова – 24 октября

24 октября в 18:00 в Галерее Александра Шилова состоится творческий вечер народного артиста России Ильи Резника "Осенний вернисаж". В программе прозвучат новые произведения поэта и песни, знакомые нескольким поколениям слушателей.

Гости услышат композиции "Золушка", "Яблони в цвету", "Маэстро", "Старинные часы", "Вернисаж", "Стюардесса по имени Жанна" и другие песни на стихи Резника, удостоенные отечественных и международных наград. Специальным гостем вечера станет детский музыкальный театр Ильи Резника "Маленькая страна".

"Музыкальные эскизы русской музыки" в Галерее Александра Шилова – 25 октября

25 октября в 18:00 в Галерее Александра Шилова пройдет концерт "Музыкальные эскизы русской музыки", посвященный произведениям отечественных композиторов. В программу включили сочинения Александра Даргомыжского, Александра Глазунова, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова и Георгия Свиридова, а также мелодии из российских фильмов.

Перед зрителями выступит семейный дуэт арф "Шарм" – сестры Екатерина и Юлия Каревы, лауреаты международных и всероссийских конкурсов. К ним присоединятся Полина Ковалерова, солистка Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, и Виктория Королева, солистка Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.

"Истории любви" в музыке Шумана и Брамса – 29 октября

29 октября в 19:00 в Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко пройдет концерт "Истории любви: Клара Шуман, Роберт Шуман, Иоганнес Брамс". Программа посвящена трем композиторам, чьи жизни и творчество были связаны дружбой, сотрудничеством и взаимным влиянием.

В исполнении музыкантов прозвучат произведения Роберта Шумана – от лирической "Вечерней песни" до контрастного "Адажио и аллегро". В программу также включили три романса Клары Шуман, чья музыка после долгого забвения вновь появляется в концертных программах. Сочинения Иоганнеса Брамса дополнят музыкальный рассказ о творческих и личных связях композиторов.

"Ураганный джаз" в "Царицыне" – 30 октября

30 октября в 19:00 в атриуме Хлебного дома музея-заповедника "Царицыно" выступит квинтет Павла Тимофеева "Ураганный джаз". Концерт "Из России с любовью" пройдет в рамках серии "Джаз в "Царицыне".

Музыканты исполнят джазовые аранжировки народных мелодий, популярные хиты, а также соул, ритм-н-блюзовые и авторские композиции. Программа объединит разные музыкальные направления в исполнении коллектива.

"Осенний романс" в Галерее Александра Шилова – 30 октября

30 октября в 19:00 в Галерее Александра Шилова состоится концерт "Осенний романс", посвященный русскому городскому и цыганскому романсу золотого века. В программе прозвучат произведения первой половины XX века, в том числе песни Александра Вертинского, Петра Лещенко, Вадима Козина и Изабеллы Юрьевой.

На сцену выйдут лауреаты международных конкурсов и фестивалей: баритон Иван Кожинов, сопрано Галия Мусина, Мария Пожидаева и Елена Баженова, а также меццо-сопрано Софья Ковалева. Фортепианные партии исполнят Елена Баженова и Татьяна Буряшина. Концерт пройдет среди картин Александра Шилова, объединив вокальную музыку и живопись.

Ранее сервис "Мосбилет" выбрал несколько постановок в столичных театрах, идущих не больше двух часов. Зрители могут посетить их после работы. Например, в Московском академическом театре сатиры можно увидеть "Слишком женатый таксист" по комедии положений Рэя Куни.

Сюжет строится вокруг таксиста Джона Смита, чья жизнь меняется после случайной аварии. Герой пытается выпутаться из череды нелепых ситуаций, но каждая новая ложь только накаляет обстановку, превращая происходящее в абсурд.