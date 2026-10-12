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12 октября, 07:56

Город

Фестиваль "Октябрь-фест" состоится на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 17 по 25 октября на "Городской ферме" ВДНХ пройдет большой осенний фестиваль "Октябрь-фест". Гостей ждут тематические выходные в формате Октоберфеста, "Тыквенная ночь" и финальный "Осенний карнавал", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Первые два дня фестиваля, 17 и 18 октября, посвятят формату Октоберфеста. В программе – горячие блюда на гриле, дегустации лимонадов, семейные соревнования и творческие мастер-классы. На одном из занятий участники смогут сделать кружку из тыквы и забрать ее с собой. Также гостей ждут чемпионат по поеданию хот-догов и семейное занятие "Разрисуй родителя".

Одной из самых зрелищных частей фестиваля станет "Тыквенная ночь" 24 октября. Гости смогут написать послание, самостоятельно сделать и украсить тыкву-лодочку, а вечером отправить ее в заплыв по пруду. Сотни таких лодочек со свечами создадут на воде праздничную композицию. Завершится вечер игрой в "Мафию".

Финальным событием "Октябрь-феста" станет "Осенний карнавал" 25 октября. В программе – мастер-класс по созданию комиксов и соревнование по шинковке капусты на скорость. Детей, которые придут на ферму в костюмах, в этот день пустят бесплатно.

Привычное общение с альпаками, овцами, козами, северными оленями, енотами, зебу и другими животными также останется частью программы. На территории фермы появятся тематические фотозоны, посвященные осени и урожаю.

Ранее сообщалось, что на Южном речном вокзале пройдет юбилейный, 5-й Экофестиваль. Гостям предоставится возможность узнать больше о том, как помочь природе. Посетителей ожидают творческие и рукодельные мастер-классы, экоквест на территории речного вокзала, тематические лекции и квизы, а также интерактивные зоны и анимационная программа.

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