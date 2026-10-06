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06 октября, 10:25

Общество

5-й Экофестиваль пройдет на Южном речном вокзале в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Южном речном вокзале пройдет юбилейный, 5-й Экофестиваль. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в MAX.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, мероприятие состоится 17 октября. Начало в 12:00.

Гостям предоставится возможность узнать больше о том, как помочь природе. Посетителей ожидают творческие и рукодельные мастер-классы, экоквест на территории речного вокзала, тематические лекции и квизы, а также интерактивные зоны и анимационная программа.

Более подробная информация о мероприятии появится позже, пообещали в департаменте.

Ранее на платформе "Активный гражданин – детям" подвели итоги опросов о летнем отдыхе в столице. Юные горожане определили самые интересные фестивальные площадки и мероприятия проекта "Лето в Москве".

В рамках фестиваля городского ландшафтного дизайна "Сады и цветы" самым эффектным пространством была признана площадка "Детские фантазии" на Цветном бульваре. Там обустроили тропу протяженностью 100 метров из природных материалов для прогулок босиком, а также установили гигантского надувного слона.

Звание самой красивой переправы досталось Москворецкому мосту, где разместились россыпи зеленых ампельных плектрантусов и разноцветных петуний.

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