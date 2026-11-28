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Верхняя палата парламента Узбекистана одобрила закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который впервые в истории республики комплексно регулирует подготовку государства, экономики и населения к возможным военным угрозам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сената.

Документ устанавливает правовые основы обеспечения Вооруженных сил необходимыми ресурсами, а также бесперебойного функционирования государственных органов и общества в условиях чрезвычайных ситуаций. Закон направлен на подпись президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

Основаниями для объявления мобилизации могут стать военное нападение на республику или необходимость выполнения международных договорных обязательств. При этом мобилизация может быть как общей, охватывающей всю страну, так и частичной, действующей на отдельных территориях.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. В 2026 году предусматривается призвать в вооружение силы, а также органы пограничной службы граждан республики мужского пола в возрасте до 27 лет. Они должны быть офицерами запаса, не прошедшими срочную военную службу, службу в резерве ВС и не имеющими права на отсрочку от призыва.

