Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Число обращений на "Прямую линию" с Владимиром Путиным, которая пройдет 10 декабря, превысило 205 тысяч, передает ТАСС.

За сутки число вопросов увеличилось почти на 99 тысяч – вечером в пятницу было зарегистрировано 105 тысяч 641 обращение. По данным СМИ, 64% вопросов задали по телефону, 17% – через СМС, 14% – через мессенджер "Макс". Через сайт поступило 3%, через соцсети – 2%.

Больше обращений направили женщины – 59% против 41%. Чаще всего вопросы касались социальной политики, инфраструктуры, экономических вопросов и спецоперации.

Ранее сообщалось, что жители Московского региона чаще других направляют обращения на прямую линию. От жителей Москвы поступило 8% от всех обращений, а от проживающих в Подмосковье – еще 7%. Третье место по активности занимает Краснодарский край – 5%.

Прямая линия с Путиным пройдет 10 декабря. Глава государства подведет итоги 2026 года и ответит на вопросы журналистов и граждан.

Отправить вопросы можно через мобильное приложение, сайт moskva-putinu.ru, СМС и ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8 (800) 200-40-40, текстовые и видеовопросы можно направить через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Для этого также есть чат-бот в МАХ – max.ru/moskvaputinu.

