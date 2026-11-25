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В Кремле прогнозируют высокий интерес россиян к прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подготовка к прямой линии уже ведется.

"Уже достаточно скоро начнется сбор вопросов по всем каналам связи, которые были в предыдущие годы", – сказал Песков.

Кроме того, началась подготовка к большой пресс-конференции Путина. В этом году мероприятие пройдет в совмещенном формате с прямой линией президента. По словам Пескова, журналистов из недружественных стран на пресс-конференцию также пригласят.

Обращения граждан на прямую линию будет принимать нейросеть GigaChat. Это позволит отказаться от автоответчика и увеличить время, отведенное на изложение проблемы. Искусственный интеллект в том числе автоматически распределит запросы между ответственными органами власти и коммерческими организациями.