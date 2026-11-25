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Копирайтеры, помощники юристов и начинающие IT-специалисты могут столкнуться с сокращениями из-за развития искусственного интеллекта. Поэтому им стоит задуматься об освоении дополнительных профессий, в том числе связанных с ручным трудом, рассказала в беседе с "Абзацем" HR-консультант Оксана Волкина.

По ее словам, нейросети способны заменить сотрудников, чья работа связана с рутинными задачами, например подготовкой документов. В связи с этим эксперт допустила сокращение и оптимизацию офисных направлений.

Волкина отметила, что при наличии интереса и склонности к такой деятельности перспективным вариантом может стать получение второго образования по рабочей специальности. Сейчас, по ее словам, особенно востребованы сантехники, сварщики и электрики. При этом осваивать эти профессии могут как мужчины, так и женщины.

Эксперт также обратила внимание на нехватку швей, плиточников, разнорабочих, кровельщиков и специалистов в сферах электрики, сантехники и ЖКХ. По ее словам, государство популяризирует рабочие профессии, связанные с квалифицированным и неквалифицированным ручным трудом.

Ранее в России выделили 12 профессий, которые могут исчезнуть из-за развития генеративного искусственного интеллекта. В список вошли операторы производственных линий, архивариусы, библиотекари, диспетчеры и специалисты по вводу данных, чья работа связана с рутинными задачами.