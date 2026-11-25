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Специальные стеклопакеты с приватным покрытием помогут защитить личное пространство от посторонних взглядов в условиях плотной городской застройки. Об этом News.ru рассказал графический дизайнер Вячеслав Семериков.

По его словам, примерно каждый третий житель России хотя бы иногда обращает внимание на происходящее в соседских квартирах. Одни делают это случайно, например проходя мимо дома или находясь на балконе, другие проявляют интерес из любопытства. При этом внимание могут привлекать яркие цвета.

Для защиты от посторонних взглядов можно использовать не только шторы и жалюзи, но и стеклопакеты с солнцезащитным или специальным приватным покрытием. Также важно учитывать расположение окон и зонирование помещений, отметил Семериков.

"Интересно, что в условиях плотной городской застройки приватность становится не только вопросом личных границ, но и особенностью архитектуры. Окна соседних домов нередко расположены напротив друг друга, а на нижних этажах происходящее в квартире может быть видно даже с тротуара", – подчеркнул он.

Он добавил, что современные окна должны не только защищать от холода и шума, но и помогать создавать комфортное личное пространство. При этом зеркальные покрытия не обеспечивают полной приватности в темное время суток. При включенном освещении внутри квартиры их эффект может измениться.

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