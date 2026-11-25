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Страны Европы намерены значительно сократить число туристов из России, посещающих страны Шенгенской зоны. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на издание Rapporteur.

Издание отметило, что в государствах Евросоюза растет число тех, кто поддерживает усиления визовых ограничений для граждан России. Настроения в Европе меняются в пользу принятия "более жестких мер".

В связи с этим совет ЕС перед встречей послов, касающейся визовой политики, попросил страны – члены объединения принять единый подход в отношении российских туристов.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в проекте 22-го пакета санкций против России предложила ужесточить условия выдачи виз гражданам РФ для туристических поездок. Странам – членам ЕС советуют не принимать российские паспорта без биометрических данных.

Кроме того, на границах сообщества должна проводиться "тщательная индивидуальная проверка всех российских граждан, желающих въехать в Шенгенскую зону, независимо от того, откуда они прибыли". Также ЕК рекомендует проводить собеседования и систематически проверять отпечатки пальцев по данным Шенгенской информационной системы (SIS).