Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мосгордума в третьем чтении приняла закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов. Об этом сообщила пресс-служба МГД в своем канале в мессенджере MAX.

Бюджет фонда на 2027 год запланирован на сумму 596,8 миллиарда рублей, что на 7,8% больше показателей текущего года. На 2028 год показатели предусмотрены на уровне 631,9 миллиарда рублей, а на 2029 год – 667,8 миллиарда рублей.

"Более 90% расходов фонда в 2027 году направят на территориальную программу ОМС – это бесплатная медицинская помощь в поликлиниках и больницах, скорая помощь, профилактические осмотры, диспансеризация и реабилитация", – говорится в заявлении.

Кроме того, из бюджета города ежегодно выделяется 31,2 миллиарда рублей на высокотехнологичную медицинскую помощь, не входящую в базовую программу ОМС.

Ранее комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект "О бюджете Москвы на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов". Доходы столичного бюджета в 2027 году запланированы в объеме 5,938 триллиона рублей, а расходы – 6,589 триллиона.

В проекте также предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, повышение качества услуг для населения, реализацию проектов по созданию новых производств и развитию городской инфраструктуры.