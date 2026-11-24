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Бюджет России на 2027–2029 годы непростой, однако он обеспечен ресурсами и отвечает на все вызовы. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов по итогам рассмотрения проекта бюджета в третьем чтении.

Он отметил, что бюджет с каждым годом становится все сложнее. При этом в нынешнем проекте дефицит бюджета ниже, чем уровень 2026 года.

"С точки зрения устойчивости бюджета хорошая конструкция", – добавил Силуанов.

Он уточнил, что определенные Владимиром Путиным приоритеты полностью обеспечены финансами.

Госдума 24 ноября приняла закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. На следующий год расходы бюджета утверждены в размере 48,8 триллиона рублей, доходы составят 43,3 триллиона. Ожидается, что дефицит достигнет 2,2% ВВП.