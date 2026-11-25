Фото: depositphotos/fabian19

В филиппинском городе Калукан 12-летний подросток ранил ножом двух учеников начальной школы. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News.

Инцидент произошел утром 25 ноября во время построения учеников. Вооружившись кухонным ножом, школьник напал на детей 9 и 11 лет. Один из учителей обезвредил нападавшего.

Обоих пострадавших доставили в медучреждение. Там врачи оказали им необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По данным правоохранителей, до этого подросток долго переписывался на платформах Roblox и TikTok с неизвестным злоумышленником, который подстрекал его к нападению. Личность подстрекателя устанавливают.

Ранее учащийся 9-го класса в румынском городе Питешти напал на двух одноклассников в туалете лицея. 11-классники, ставшие свидетелями нападения, вызвали полицию, после чего злоумышленника задержали. При этом руководство учебного заведения отмечало, что школьник прежде не участвовал в конфликтах.

