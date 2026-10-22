В Румынии школьник ранил двух одноклассников мачете

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Девятиклассник в румынском городе Питешти ранил двух одноклассников мачете в туалете лицея. Об этом сообщает пресс-служба школьной инспекции уезда Арджеш.

По данным ведомства, подросток проник с оружием на территорию учебного заведения во время перемены. Двое учеников одиннадцатого класса сообщили о случившемся учителям и вызвали полицию.

Нападавшего задержали. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о необходимых правовых мерах. Руководство лицея заявило, что не может объяснить действия 15-летнего школьника – прежде он не участвовал в конфликтах.

Ранее в селе Красный Яр Самарской области 18-летний молодой человек напал на 46-летнего водителя во время дорожного конфликта. Он ударил мужчину ножом в область груди, в результате чего тот скончался.