JOJ: учительница погибла при нападении ученика на школу в Словакии

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Учительница погибла при нападении ученика на начальную школу на северо-западе Словакии. Об этом сообщает телеканал JOJ.

Инцидент произошел утром 29 сентября в населенном пункте Сташков в районе города Чадца. По данным телеканала, школьник совершил нападение на учащихся и преподавателя с использованием острого предмета.

Уточняется, что всего ранены были двое, включая учительницу. Она скончалась на месте.

Ранее стрельба произошла в средней школе в пригороде Бангкока на территории тайской провинции Нонтхабури. Ее открыл ученик девятого класса школы Тхепсирин, которая считается одной из лучших в стране по подготовке к поступлению в вузы.

По данным СМИ, перед нападением на школу ученик застрелил своих бабушку и дедушку. В результате стрельбы в учебном заведении погибли 9 человек.

