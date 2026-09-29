ЦИК зарегистрировала депутатов ГД, избранных по спискам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Госдумы, избранных по спискам. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

Текст постановления находится у членов избирательной комиссии на руках и размещен в установленном порядке. Сам список депутатов приложен к постановлению.

Голосование на выборах в Госдуму прошло с 18 по 20 сентября. Больше всех мандатов получила "Единая Россия" – 349. Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Родина" и несколько самовыдвиженцев.

В свою очередь, Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти. Кроме того, с точки зрения права они были организованы на самом высоком уровне.

Президент также отметил огромную работу по проведению выборов на всех уровнях, поблагодарив Памфилову и сотрудников избиркомов.