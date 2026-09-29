Сенатор Волошин: Украина должна выплатить более 1 триллиона рублей репараций

Фото: телеграм-канал "Сенатор Волошин"

Украина должна выплатить репарации в размере более 1 триллиона рублей, чтобы восстановить Донецкую Народную Республику. Об этом заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин в интервью ТАСС.

Он отметил, что при определении суммы репараций руководствуется выводами Следственного комитета России. Сенатор подчеркнул, что эта сумма отражает ущерб и боль, которые пришлось пережить жителям Донбасса.

"Для Донбасса безопасность – это не только отсутствие боевых действий, но и возможность человеку спокойно жить в своем доме, работать, учить детей, не бояться за будущее", – отметил Волошин.

По его словам, после прекращения огня необходимо обеспечить разминирование, восстановление коммунальной инфраструктуры, возвращение эвакуированных, восстановление жилья и медицинской помощи.

"Мир должен быть прочным и справедливым. Только тогда он станет настоящим миром, а не очередной паузой перед новой войной", – заключил парламентарий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что региональные власти встречают препятствия при восстановлении систем жизнеобеспечения. В частности, украинская сторона мешает проведению коммуникаций в освобожденных населенных пунктах.

