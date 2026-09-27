Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 09:10

Политика
Главная / Новости /

Пушилин: Киев препятствует восстановлению коммуникаций в ДНР

Киев препятствует восстановлению коммуникаций в ДНР – Пушилин

Фото: МАХ/"Пушилин Д. В."

Власти ДНР сталкиваются с препятствиями при восстановлении систем жизнеобеспечения. Об этом ТАСС заявил глава региона Денис Пушилин.

"Мы видим, что противник предпринимает исчерпывающие меры, чтобы у нас было как можно больше сложностей", – сказал он.

По словам Пушилина, в частности, украинская сторона препятствует проведению коммуникаций и восстановлению систем жизнеобеспечения в освобожденных населенных пунктах.

Из-за атак ВСУ жители ДНР и ЛНР нередко сталкиваются с отключениями света и воды. Так, почти 200 тысяч абонентов в Донецке остались без электроснабжения.

Частично обесточены были 1022 трансформаторных подстанций в девяти районах города – Киевском, Ленинском, Кировском, Петровском, Ворошиловском, Калининском, Пролетарском, Куйбышевском и Буденновском.

Читайте также


политика

Что известно о гибели российской туристки в Абхазии?

В убийстве подозревают торговца фруктами, с которым она уехала на съемную квартиру после краткосрочного романа

Читать
закрыть

Как раскол Африки на два континента повлияет на климат в России?

Эксперты уверены: потепление продолжится

Читать
закрыть

У российских зумеров начались проблемы с потенцией

Речь идет не о разовых сбоях, а состоянии, которое может длиться месяцами

Эксперты видят в этом две причины: социальные сети и большое количество потребляемого фастфуда

Читать
закрыть

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика