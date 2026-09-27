Пушилин: Киев препятствует восстановлению коммуникаций в ДНР

Фото: МАХ/"Пушилин Д. В."

Власти ДНР сталкиваются с препятствиями при восстановлении систем жизнеобеспечения. Об этом ТАСС заявил глава региона Денис Пушилин.

"Мы видим, что противник предпринимает исчерпывающие меры, чтобы у нас было как можно больше сложностей", – сказал он.

По словам Пушилина, в частности, украинская сторона препятствует проведению коммуникаций и восстановлению систем жизнеобеспечения в освобожденных населенных пунктах.

Из-за атак ВСУ жители ДНР и ЛНР нередко сталкиваются с отключениями света и воды. Так, почти 200 тысяч абонентов в Донецке остались без электроснабжения.

Частично обесточены были 1022 трансформаторных подстанций в девяти районах города – Киевском, Ленинском, Кировском, Петровском, Ворошиловском, Калининском, Пролетарском, Куйбышевском и Буденновском.