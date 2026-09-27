Генассамблея FIDE оставила в силе отстранение ФШР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Генассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) подтвердила отстранение Федерации шахмат России (ФШР) от членства в организации. Об этом сообщает ТАСС с заседания, которое проходит в Самарканде.

Делегаты большинством голосов отклонили предложения шахматных федераций Армении, Белоруссии, Кубы и Никарагуа о восстановлении членства ФШР. Решение было встречено аплодисментами.

"Мы должны следовать решениям CAS. При этом я надеюсь, что мы сможем найти выход из сложившейся ситуации и однажды ФШР вернется в полных правах, когда будут выполнены условия CAS", – заявил глава FIDE Тимур Турлов.

Ранее совет FIDE временно приостановил членство ФШР из-за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). По данным СМИ, в марте суд частично удовлетворил апелляцию Украины против Федерации шахмат России.

В частности, ФШР под угрозой трехлетней дисквалификации в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность на территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей и в Крыму.

