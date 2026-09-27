Спортивную и игровую инфраструктуру благоустроили в Чертаново Южном

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве благоустроили дворовые территории на Варшавском шоссе и улице Академика Янгеля. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы.

На Варшавском шоссе полностью обновили детскую площадку. Там установили игровые комплексы с башнями, переходами, лестницами и горками, а также качели и качалки. Рядом разместили столы для настольного тенниса и новую уличную мебель, территорию дополнительно озеленили.

На улице Академика Янгеля обновили спортивную зону. Под навесами установили пять уличных тренажеров и два стола для настольного тенниса, а для детей оборудовали площадку с игровым комплексом, каруселями, качелями и песочным двориком.

По периметру обеих территорий появились новые места для отдыха.

Ранее новый детский сад на 350 мест заработал в районе Кунцево на западе Москвы. Его общая площадь составляет более 8,2 тысячи квадратных метров. Внутри здания есть игровые и спальные комнаты, помещения для занятий, мастерская-кулинариум, музыкальный и физкультурный залы, бассейн и медицинский блок.