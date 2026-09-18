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18 сентября, 12:09

Город

Трехэтажный детский сад на 350 мест появился в Кунцеве

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый детский сад на 350 мест заработал в районе Кунцево на западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Город уделяет пристальное внимание развитию и обустройству инфраструктуры дошкольного образования во всех районах. В Кунцеве построен детский сад общей площадью более 8,2 тысячи квадратных метров, рассчитанный на пребывание 350 детей. Здание органично встроится в состав современного умного района", – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Внутри здания есть игровые и спальные комнаты, помещения для занятий, мастерская-кулинариум, музыкальный и физкультурный залы, бассейн и медицинский блок.

Трехэтажный детский сад находится по адресу квартал 120, дом 26. Он построен в современном стиле и имеет сложную вытянутую форму. Специалисты облицевали фасады светлой клинкерной плиткой, выступающие элементы и обрамление окон они выполнили из закаленного эмалированного стекла разных цветов.

На подземном этаже детсада сделали технические помещения. Вокруг здания обустроили круговой проезд для пожарных машин. Главный вход выполнен в соответствии с принципами безбарьерной среды.

Кроме того, территорию около здания благоустроили, оборудовав игровые и спортивные площадки. При этом места для игр разделили по возрастам.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, специалисты ведомства следили за строительством, помогали предотвращать нарушения и обеспечивать надлежащее выполнение работ. Всего они провели 9 выездных проверок.

Ранее сообщалось, что новый детский сад на 350 мест построят в Даниловском районе Москвы. Дошкольное учреждение возводится по адресу проспект Лихачева, дом 10/1. Работы ведутся за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

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