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17 сентября, 11:56

Город

Новый детский сад построят на проспекте Лихачева в Москве

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый детский сад на 350 мест построят в Даниловском районе Москвы, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дошкольное учреждение возводится по адресу проспект Лихачева, дом 10/1. Работы ведутся за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Площадь будущего детсада составит порядка 5,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время готовность объекта превышает 75%. В частности, полностью завершены монолитные работы и устройство кровли. Строители приступили к внутренней и наружной отделке, а также монтажу инженерных систем.

Архитектура внутреннего пространства детсада выстроена с учетом принципов функционального зонирования. На первом этаже будут расположены вестибюль с зоной ожидания, групповые ячейки, музыкальный зал, кухня и медкабинет. На втором и третьем этажах предусмотрены групповые ячейки для детей, помещения для развивающих и коррекционных занятий, а также спортзал.

"После завершения строительства объект будет передан в ведение столичной системы образования", – добавил глава департамента гражданского строительства Алексей Александров.

При устройстве фасадов используют металлические панели и бетонную плитку – это придаст зданию современный и запоминающийся вид. Для отделки помещений применяются экологичные материалы, устойчивые к влажной уборке и дезинфекции. Входные группы и лестничные клетки оборудуют с учетом доступности для маломобильных горожан.

Ранее детский сад на 250 мест открылся в Коммунарке. Трехэтажное здание площадью свыше 4,7 тысячи "квадратов" уже приняло первых воспитанников.

Внутри оборудовали 10 групп. На первом этаже разместили пищеблок и медицинский пункт, на втором – музыкальный и физкультурный залы, а на третьем – кабинеты для развивающих занятий.

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