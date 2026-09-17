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Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении боевых действий можно расценивать как скрытое признание поражения, сообщает Junge Welt.

Зеленский говорил, что победа в военном конфликте с Россией невозможна. Победой для человеческих жизней он назвал прекращение огня.

В СМИ отметили, что, если политик в разгар конфликта начинает говорить о жертвах и потерях с обеих сторон, это может означать либо лицемерие, либо осознание реальных масштабов ущерба.

"Не является ли это завуалированным предложением о капитуляции, тем более что еще в июле он заявил британскому телеканалу Sky News, что грядущая зима будет "плохой или еще хуже"?" – говорится в материале.

Ранее журналисты заметили, что Зеленский изменил свою позицию по поводу конфликта, так как еще в 2024 году он представил и начал продвигать свой "план победы".

В это же время президент США Дональд Трамп говорил, что американская сторона активно работает над урегулированием конфликта между Россией и Украиной. По его словам, скоро он подойдет к завершению.

